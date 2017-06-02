هذه قصة أنيس رحماني واسمه المستعار

كشف الاعلامي محمد مقدم، المدير العام لمجمع النهار عن حقيقة اسمه المستعار "أنيس رحماني" الذي يلقب به عوض اسمه الحقيقي الذي ارتبط بالغموض والجدل المصاحب لهذه التسمية.

وأضاف خلال تصريحاته لدى استضافته في البرنامج الاسبوعي زاد في مزاد الذي يبث على قناة النهار أن التسمية اختارها لنفسه كحق طبيعي ومشروع لحماية نفسه وعائلته.

مؤكدا أن، القصة مرتبطة بالوضع الذي كان يسود الجزائر آنذاك خاصة وأنه لم يغادر الجزائر وبقي بها أثناء أسوأ الفترات أيام الارهاب والمجازر الكبرى، وتمكن من حماية نفسه باسم مستعار، مضيفا أنه من اختار اسم " أنيس رحماني" في فترة صعبة في الوقت الذي كان الكل يشاهد الموت صباح مساء، الكل كان يحمي نفسه، و"أنا حميت نفسي وعائلتي باسم مستعار".

أما بالنسبة للغموض المصاحب للإسم ففد أشار أنيس أنه تحصيل حاصل، سيما وأنه اختار الطريق الصعب كإعلامي والتخندق مع أمن واستقرار البلاد وضد أناس استباحوا دماء الجزائريين.