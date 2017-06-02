أنيس رحماني...والدي كان عريفا وهذه قصة مغادرته الجيش

كشف الاعلامي أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار، عن أسباب مغادرة والده الجيش الوطني الشعبي سنة 1968، والذي كان بثكنة عسكرية في البليدة برتبة عريف، حيث قاد شاحنة عسكرية دون رخصة وتسبب في حادث، أحيل على إثره على أمام القضاء العسكري أين حكم عليه بستة أشهر غير نافذة، رغم أنه كان ينوي قيادة الشاحنة الى داخل المستودع لحماية الأغراض العسكرية المتواجدة بها من الأمطار.

وقال أنيس رحمان لدى نزوله ضيفا في برنامج زاد في مزاد الذي يبث على قناة النهار، أن والده قرر مغادرة الجيش بسبب الاجراءات التي اتخذت في حقه، والتوجه نحو مؤسسة صناعة الكوابل الهاتفية بواد السمار والعمل بها كعون أمن.