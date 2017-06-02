أنيس رحماني ...هذه أُولى بداياتي في الحقل الإعلامي

قال الاعلامي أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار، إن أول محطة في مسيرته الاعلامية كانت جريدة المساء، من خلال ركن بريد القراء نهاية ثمانينيات القرن الماضي رفقة أمينة بواشرية .

وأوضح أنيس رحماني لدى نزوله ضيفا على برنامج زاد في مزاد، الذي يبث على قناة النهار، أن مساهماته في جريدة المساء كانت شبه يومية وفي مواضيع متنوعة، وتحمل إسمه الحقيقي محمد مقدم.

ولم يخف أنيس رحماني ولعه منذ الصغر بالصحافة والاعلام، من خلال مداومته على شراء جريدة الشعب وهو تلميذ في المرحلة الابتدائية، والاهتمام بكل ما يُنشر فيها آنذاك، أين كان يستغل المصروف اليومي المقدر ب 50 سنتيم الذي كانت تمنحه اياه والدته لشراء الجريدة المفضلة لديه.