أنيس رحماني ...هذه حكايتي

كشف أنيس رحماني عن جزء من سيرته الذاتية في حلقة أولى من برنامج زاد في مزاد الذي بث اليوم الخميس على قناة النهار بداية من طفولته مرورا بدراسته وصولا إلى تحصله على شهادة البكالوريا

أنيس رحماني: أنا من مواليد الكاليتوس بالعاصمة وليس بالحراش

وبالعودة إل السشيرة الذاتية لمدير مجمع النهار المدعو "أنيس رحماني " فقد ولد في 25 أفريل سنة 1971 ببلدية الكاليتوس وليس الحراش كما كان يشاع حيث تم التسجيل الاداري ببلدية الحراش بسبب أن بلدية الكاليتوس لم تكن رقيت إلى مصاف البلديات أضف إلى ذلك أن الهياكل الصحية في سنة 1971 لم تكن المستوى المطلوب وكانت وظيفة القابلة تمارس داخل المنازل، كاشفا أن ازداد بالمنزل في الكاليتوس و بالضبط بحي مونة .

لم أنسجم في المدرسة الإيتدائية بالكاليتوس وإنتقلت إلى مدرسة أخرى بواد السمار

في البداية كنت مرتبطا بالجد و الجدة و كنت مقيما بشكل دائم في الكاليتوس أين تتلمذت لديهم حتى بعد التحاقي بمدرسة بوزيدي رشيد بالحراش أين كنت أنهض في الساعات الأولى للصباح في حدود 6 صباحا رفقة جدي وأذهب إلى المدرسة عن طريق شاحنة نقل العمال ثم أواصل طريقي مشيا على الاقدام، لم أنسجم في المدرسة في الأول بالكاليتوس وانتقلت إلى الحراش وأعدت السنة الأولى بسبب الجو غير المناسب في الكاليتوس.

تحصلت على البكالوريا بالإنقاذ ووجهت لمعهد الصناعات النسجية إجباريا

تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1989 تخصص تقنية اقتصادية وتم توجيه الناحجين في تلك السنة اجباريا وهي المرة الأولى التي قامت فيها وزارة التعليم العالي باعتماد التوجيه الاجباري، بعد أن تحصلت على معدل البكالوريا بالرشا وبمعدل 8 وهو ما اضطرني لاعادة البكالوريا في سنة 1990 وقد تم توجيهي إلى تخصص الصناعات النسيجية بجامعة بومرداس، و كنت من بين الطلبة الذين قاموا بالاحتجاج على هذا الاجراء وتم استقبالنا مع ممثلين للطلبة من طرف وزارة التعليم العالي لمناقشة عشوائية التوجيه.