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عارضة أزياء من مونتينيغرو تسخر من سوداني

نشر يوم 2017/06/02 4369 0 سميرة.ل عارضة أزياء من مونتينيغرو تسخر من سوداني
سخرت صديقة لاعب من فريق ريجيكا الكرواتي، من المهاجم الجزائري هلال سوداني الذي بكى بعد خسارته نهائي كأس كرواتيا.

نشرت تامارا بولاتوفيتش صديقة لاعب منتخب مونتينيغرو ماركو فيسوفيكش، المحترف في صفوف نادي ريجيكا الكرواتي على حسابها الرسمي "إنستغرام"، صورة اللاعب الجزائري سوداني وهو ساقط على الأرض يبكي بعد خسارته نهائي كأس كرواتيا مع فريقه دينامو زغراب، وسخرت منه بطريقة وصفها الإعلام الكرواتي بالفضيحة، حيث كتبت كلمات نابية وشتمت لاعب الخضر، وكتبت: "مقرف.. فيسكو لقد وضعته في جيبك خلال المباراة، أين كنت يا أفضل لاعب في كرواتيا"، إلى جانب كلمات أخرى.

وأحدثت سخرية عارضية أزياء من مونتينيغرو، موجة غضب لدى وسائل الإعلام الكرواتية التي وصفتها بالفضيحة، كما تقدم صديقها اللاعب بولاتوفيتش باعتذار للاعب الجزائري على ما بدر من صديقته.

 

 

 

 

 

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