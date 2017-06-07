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فيديو يرصد لحظة اعتداء الصحافي السابق في جريدة الوطن على شرطي في باريس

نشر يوم 2017/06/07 220 0 عمر.ت فيديو يرصد لحظة اعتداء الصحافي السابق في جريدة الوطن على شرطي في باريس
نشرت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يرصد لحطة اعتداء الصحافي السابق في جريدة الوطن فريد ايكان على شرطي باستخدام مطرقة في محيط كنيسة نوتر دام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتظهر اللقطات المصورة من الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة مثبتة في ساحة الكنسية، دورية للشرطة مكونة من 3 أفراد يسرون بيخطا تابة في محيط كنيسة نوتر دام حيث كانوا في مهمة مراقبة السياح الوافدين إلى الكنسية.

وفجأت خرج شخص من وسط الجموع واتجاه مباشرة نحو أحد أفراد الشرطة وراح يضربه بمطرقة الا أن أحد زملاء الشرطي أطلق النار صوبه واسقطه أرضا.

واحدث هذا الاعتداء حالة من الهلع والرعب وسط المارة والسياح.

وكشف وسائل اعلام فرنسية، اليوم الاربعاء، أن منفذ الاعتداء هو جزائري يدعى فريد ايكان ذو 40 عاما ينحدر من مدينة أقبوا في ولاية بجاية.

وتتهمه السلطات الأمنية الفرنسية، بانتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي وذلك بعد العثور على تسجيل مصور داخل منزله يبايع فيه التنظيم الارهابي.

الفيديو

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