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شاهد.. نجاة فتاة من الموت بعدما دهسها قطار

نشر يوم 2017/06/08 902 0 م . فيصل شاهد.. نجاة فتاة من الموت بعدما دهسها قطار
تمنكت طفلة هندية، من النجاة من الموت المحقق بأعجوبة، وأصيبت بجروح طفيفة، بعد أن دهسها قطار ركاب بقوة، أثناء محاولتها عبور خط سكة الحديد للجانب الآخر .

وأوضح الفيديو، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للفتاة براتيكشا ناتيكار ذات 19 ربيعا، وهي تجري تجاه الجانب الآخر من السك الحديدية، دون أن تسمع صوت القطار القادم نحوها، بسبب وضعها سماعات الهاتف الذكي في أذنيها، في محطة كورلا للقطارات في مدينة مومباي الهندية، والتي كانت تعج بالمسافرين عندما وقع الحادث.

وصرحت براتيشكا، بعد خروجها من المستتشفى، كنت أحاول الذهاب للجانب الآخر من المحطة، ولم أسمع صفير القطار، لكني رأيته عندما اقترب مني ولم أعرف ما افعل، كما أني لا أذكر ما حدث سوى أن استيقظت في المستشفى .

 

الفيديو

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