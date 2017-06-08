شاهد.. نجاة فتاة من الموت بعدما دهسها قطار

وأوضح الفيديو، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للفتاة براتيكشا ناتيكار ذات 19 ربيعا، وهي تجري تجاه الجانب الآخر من السك الحديدية، دون أن تسمع صوت القطار القادم نحوها، بسبب وضعها سماعات الهاتف الذكي في أذنيها، في محطة كورلا للقطارات في مدينة مومباي الهندية، والتي كانت تعج بالمسافرين عندما وقع الحادث.

وصرحت براتيشكا، بعد خروجها من المستتشفى، كنت أحاول الذهاب للجانب الآخر من المحطة، ولم أسمع صفير القطار، لكني رأيته عندما اقترب مني ولم أعرف ما افعل، كما أني لا أذكر ما حدث سوى أن استيقظت في المستشفى .