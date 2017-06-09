أنيس رحماني..الجيا ترصدت لي في 94 وهذه قصة صديقي الذي إلتحق بالجيا

قال أنيس رحماني، بخصوص العشرية السوداء، بأنه لم يتلق أي تهديد مباشر، موضحا أنه اكتشف بعد سنوات من والديه وجيرانه بأن جماعة من الجيا، قامت بالترصد له في سنة 1994، مضيفا بالقول كنت حينها أستقل القطار من محطة السمار ثم امشي عبر المنطقة الصناعية ليلا حتى المنزل بالكاليتوس .

وفيما يتعلق، بقصة أعز اصدقائه في المرحلة الثانوية، فرحات ومصطفى ساي، فقد قال ان الأول إنضم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا، أين قتل هناك في الجبل، بينما الثاني أغتيل وهو في صفوف الشرطة، مضيفا ان من الذكريات التي لاتفارقني، أنهما كانا جد مرتبطين ببعضهما، ويجيدان الغناء على طريقة فرقة المشاهب .