بالصور..ملك بلجيكا يحقّق أمنيته ويفطر مع عائلة مسلمة

وتعرف الملك فيليب، على أفراد العائلة المغربية، وأهميّة شهر رمضان المبارك بالنسبة للمسلمين، حيث وصفه بـ "الصّعب" وكشف قائلا:" دائما ما تمنّيت اكتشاف هذا الجو، والإفطار على طاولة مسلمين".

وأظهرت بعص الصّور، التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الملك وهو يتناول التمر والحليب بعد آذان صلاة المغرب، قبل وجبة الطعام التي تميّزت بالأطباق المغربيّة التقليديّة.

وحسب موقع بلجيك 24، عائلة بن حدو التي وجهت دعوة الإفطار للعاهل البلجيكي، عبّرت عن بهجتها وسرورها باستقبال ملك البلجيكيين كما يلقّب، واعتبرت مبادرته لفته منه للتّعبير قيم التّسامح واحتضان المجتمع البلجيكي للشّريحة المسلمة. حيث صرّح رب الأسرة، الذي يشتغل كإمام، بالقول :"بهذا الموقف للملك فيليب، أثبت لنا حسّه وتعايشه مع الإسلام، فهو يتقبّل المسلمين ومعتقداتهم".