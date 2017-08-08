تعرّف على دول أوروبية توفّر لك إقامة سهلة وبسيطة

حسب تقرير شركة "هينلي آند بارتنرز"، فإنّ بلغارية تستطيع الحصول فيها على تصريح إقامة فقط عن طريق وضع نصف مليون أورو في سندات تابعة لحكومتها.

وفي اليونان ستصبح مؤهلا للحصول على إقامة في حال شراء عقار بقيمة 250 ألف يورو، وفي قبرص فقط عن طريق استثمار 300 ألف أورو في العقار .

أما في الممكلة المتحدة "بريطانيا"، فيمكن الدخول في برنامج منح الإقامة عن طريق فتح حساب بقيمة 2.2 مليون أورو. وكذلك "لاتفيا" هي أيضا تمنح الإقامة عن طريق شراء عقار بمبلغ 250 ألف أورو، ودفع رسوم بنسبة 5 بالمئة للحكومة.

وفي إسبانيا التي تتيح فرصة اللإقامة على أراضيها لكل من يشتري عقارا بقيمة نصف مليون يورو، أو استثمار مليوني يورو في ديون الحكومة الإسبانية.ومالطا يمكن الحصول على فرصة للإقامة في حال اشتراء عقار بقيمة 275 ألف يورو أو أكثر.

وفي البرتغال التي توفر هي أيضا فرصة الحصول على بطاقة مقييم في حال شراء منزل بقيمة نصف مليون يورو، أو إيداع مليون أورو إلى حساب بنك برتغالي، بينما بلجيكا هي الأسهل في الحصول على تصريح إقامة فقط يجب إيجاد عمل.