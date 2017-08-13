نيجيري "يطعم" فقراء بلاده بتطبيق هاتفي

ويتيح تطبيق "تشوبيري" للجمعيات الخيرية شراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمعوزين.

وتعاني شيزوبا أوجو، وهي أرملة نيجيرية، لإطعام أطفالها الثلاثة لكنها تستفيد الآن من المبادرة التي أطلقها تطبيق تشوبيري.

وصرحت "من الصعب جدا بالنسبة لي أن أحصل على الغذاء لإطعام عائلتي، لأني لا أعمل ولا أتمكن من إطعامهم إلا بمساعدة الناس، لكن الأمور تتحسن الآن بالنسبة لي".

وقام المهندس أوسكار إكبونيمو بتطوير التطبيق لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا، متأثرا بتجربته الخاصة، إذ أن نشأته الفقيرة التي عانى فيها من نقص الغذاء ألهمته الفكرة.

وأوضح إكبونيمو"مرت علينا فترة في الأسرة مرض فيها والدي وتوقف عن العمل وأتذكر جيدا خلال تلك الفترة كم كان توفير وجبة غذائية كاملة يشكل تحديا أثر ذلك علي نفسيا وأكاديميا وقلت دائما إنني في المستقبل سأحل تلك المشكلة حتى لا يمر أحد بما عانيته".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو ثلث الغذاء الذي ينتج حول العالم لا يستهلك على الإطلاق، إذ ينتهي به المطاف فاسدا بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون.

وأكد المهندس أن مبادرته تسعى لمساعدة ما بين 50 و100 ألف أسرة، بتوفير تغذية رخيصة بحلول العام المقبل، والهدف على المدى البعيد هو تحويل هذا التطبيق إلى منصة بيانات كبيرة".