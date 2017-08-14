بالصور.. سحر وطلاسم بمقبرة في وهران

حسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإنّ الطقوس السحرية تتوزع على 5 صور و قفل حديدي، وتعود إلى رجل وزوجته ، وكُتب عليها طلاسم و كلمة "تفريق" مرفوقة برموز سحرية وملابس داخلية لطفل صغير مربوطة بخيط اسود وجداول واشياء اخرى .

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ الطقوس السحرية عثرعليها شاب اثناء زيارته لقبر ابيه في إحدى المقابر بمدينة وهران ، لم يذكروا اسمها، وطالبوا بتحديد اصحاب الصورة في محاولة منهم لإبطال السحر ووضع حد له.

واللافت أنّ ظاهرة السحر في الجزائر إستفحلت على نطاق واسع،وأصبحت تستهدف كثيرا من العزّاب والمتزوجين حديثا، وذلك لعدة دواع من بينها الحسد والغيرة.