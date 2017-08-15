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بالفيديو- تدليل الأطفال.. من نعمة إلى نقمة

نشر يوم 2017/08/15 1285 0 مريم.ع بالفيديو- تدليل الأطفال.. من نعمة إلى نقمة
تقول الآية الكريمة "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، فالأطفال هم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، وجعلهم مصدر سعادة لأولياءهم، لذا يجب على كل الآباء والأمهات المحافظة على هذا المصدر والحرص عليه من خلال تلقين الابناء تربية صالحة تكون في المستقبل ذخرا للوالدين.

 تختلف تربية الأطفال من مجتمع إلى آخر ومن عائلة لأخرى، وكما أسلفنا الذكر، فإنّ الأبناء هم مصدر السعادة فهم يستحقون تربية صحيحة مبنية على أسس سليمة تجعلهم أسعد وأحسن بين الأجيال مستقبلا، غير أنه في كثير من الأحيان تفرط العائلات منها الجزائرية في "تدليل" الأطفال، ما يسفر عن نتائج لا يُحمد عقباها.

ولمعرفة آراء العائلات الجزائرية بخصوص التدليل المفرط للأطفال الذي ينتج عنه فقدان السيطرة على الأبناء، جابت كاميرا برنامج "صريح جدا" الذي تبثه قناة "النهار"، وكانت الأراء متباينة بين العائلات الجزائرية.

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