باحثون أمريكيون يحذرون الحوامل من "صابون التريكلوكاربان"

حذر الباحثون في مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" في كاليفورينيا، من أن الصابون المضاد للبكتيريا يحمل مادة كيميائية سامة تعرف بـ"التريكلوكاربان"، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على استعمال الحوامل للصابون، خاصة وأنّ احتوائه على هذه المادة التي تنتقل من خلال المشيمة والرضاعة الطبيعية، تصيب الأطفال سواء قبل ولادتهم أو بعدها بالسمنة وكذا التأخر في النمو.

وقال الدكتور "هيذر إنرايت" قائد فريق البحث: "أثبتنا أن مادة التريكلوكاربان الكيميائية تنتقل من الأم إلى الأبناء عن طريق المشيمة أو الرضاعة".

للإشارة، فإنّ الدراسة أثبتت أنّ أوزان المواليد الإناث زادت بنسبة 11 % عن المتوسط، فيما بلغت نسبة زيادة الوزن لدى المواليد الذكور بـ 8 %، خاصة عند التعرض اليومي للصابون الحامل للمادة السامة.