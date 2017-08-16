ملبورن الأسترالية أفضل مدينة للعيش في العالم

ولإعداد هذه القائمة يجرى سنويا مقارنة قيم مختلفة لـ140 مدينة حول العالم، ومن بين الأمور، التي يجرى مقارنتها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية ومدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.

وحلت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية فيينا، وجاءت مدن فانكوفر وتورونتو وكالجاري الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ومدينتا أديلايد وبرث الأستراليتان في المرتبة السادسة والسابعة، وأوكلاند النيوزيلندية في المرتبة الثامنة وتليهاالعاصمة الفنلندية هلسنك، وهامبورغ الألمانية في المرتبة العاشرة.

وجاء في ذيل القائمة التي نشرت، اليوم الأربعاء، العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاغوس النيجيرية وطرابلس الليبية ودكا البنغلادشية وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.