"ملبورن" أفضل مدن العالم!

حسب التقرير السنوي للمكتب الإقتصادي التابع لمجموعة "إيكونوميست" حول الأحوال المعيشية لسنة 2017، حافظت "ملبورن" على الصدارة للعام السابع تواليا، وحلت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية فيينا، كما جاءت "فانكوفر" و"تورنتو" و"كالغاري" الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، بينما تواجدت "أديلايد" و"بيرث" الأستراليتان في المركزين السادس والسابع، فيما حلت "أوكلاند" النيوزيلندية في المرتبة الثامنة، والعاصمة الفنلندية "هلسنكي" في المرتبة التاسعة، و"هامبورغ" الألمانية في المرتبة العاشرة.

إلى ذلك، حلّت الجزائر العاصمة في المرتبة 134 لتصنيف أفضل مدن العالم من حيث العيش.

وحافظت عاصمة الجزائر على الصف 134 من بين 140 مدينة، متحصلة على 40.9 نقطة، وهي العلامة نفسها التي تحصلت عليها في تقرير 2016، ما يعني تذيّلها قائمة العواصم رفقة كل من "كييف" و"دوالا"، "هراري"، "كراتشي"، "بورت مورسبي"، "دكا"، "طرابلس"، "لاغوس"، و"دمشق".

وتعتمد المنظمة المذكورة على معايير محددة في تقريرها، منها الاستقرار، الرعاية الصحية، البنية التحتية، التعليم إضافة إلى الثقافة والبيئة، وبخصوص معايير الثقافة والبيئة، حصلت الجزائر على 42.6، وهو من أسوأ المعايير، وحسب التقرير ذاته، فإنه إشارة على تفشي الفساد والرقابة والقيود الدينية والإجتماعية.