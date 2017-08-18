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"فيس بوك": تغييرات جديدة في تصميم الأخبار

نشر يوم 2017/08/18 1915 0 فهيمة قندوز "فيس بوك": تغييرات جديدة في تصميم الأخبار
أعلنت شركة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تغييرات في تصميم وصف الأخبار حتى تكون أكثر سهولة من حيث التواصل والقراءة والتنقل، وبشكل أكثر وضوحاً فيما يخص التعليقات، وذلك تبعاً لاختلاف تغذية خلاصة الأخبار من مستخدم إلى آخر من حيث القصص والمنشورات والصور والفيديوهات والصور المتحركة GIFوالروابط الموجودة ضمنها، على أن تصل تلك التغييرات بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.

 تحصلت التطبيقات المحمولة من "فيس بوك" على شكل جديد، والتي تبدو في الوقت الحالي أقرب بكثير إلى محادثة ضمن تطبيق التراسل، بدلا من ظهورها على شكل سلسلة من المشاركات، بحيث ينسجم هذا الأمر، مع اختبارات نسخة سطح المكتب، والتي تعرض المواضيع ذات التعليقات بشكل يبدو أقرب إلى الدردشة الجماعية.

وتحاول المنصة من خلال التعديلات جعل التعليقات أكثر قابلية للقراءة مع تسهيل معرفة من هو الشخص الذي رد ردا مباشراً على شخص آخر ضمن التعليقات.

وتعمل المنصة، على إدخال تغييرات، من بينها زيادة تباين الألوان، بحيث تكون الكتابة أكثر وضوحا، وجعل معاينات الروابط أكبر من حيث الحجم، الأمر الذي يجعلها أسهل من حيث القراءة في كل الظروف مع أيقونات محدّثة وأزرار إعجاب وتعليق ومشاركة أكبر وأسهل، من حيث الإستعمال والإستفادة منها.

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