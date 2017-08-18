بالفيديو .. داعية يدخل قرية للإسلام ضحية الاعتداء الإرهابي على بوركينا فاسو

وتناقلت بعض المصادر العربية، مقتل الداعية الكويتي الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي الأخير ببوركينافاسو قبل خمسة أيام، وقد اشتهر الداعية المرحوم، بقيامه بعدة دورات علمية دينية في عدد من البلدان الإفريقية، وتسبب مؤخرا في اعتناق قرية بأكملها الإسلام بعدما عرف كيف يقنعهم بفضائل الدين الحنيف ويقودهم للنطق بالشهادة.

وكان الداعية الكويتي الذي استشهد في أحداث بوركينافاسو، قد ظهر قبل أيام قليلة في فيديو جديد له، وهو بجانب طالب جامعي من بوركينا فاسو، يعلن إسلامه، داخل مسجد عمر بن الخطاب في العاصمة واغادوغو.