بالفيديو.. طقوس غريبة بضريح ولي صالح في مستغانم

ويظهرالفيديوا مجموعة من الزوار يدخلون إلى الضريح ويرددون كلما ت غير مفهومة، ويلبسون ملابس غريبة بها ألوان مختلفة، وبعضهم يحمل في أيديهم عصيا طويلة.
واللافت أنّ زيارة الأضرحة والقيام بالطقوس الدينية في الغرب الجزائري عرفت على انتشارا واسعا.
الفيديو
ويظهرالفيديوا مجموعة من الزوار يدخلون إلى الضريح ويرددون كلما ت غير مفهومة، ويلبسون ملابس غريبة بها ألوان مختلفة، وبعضهم يحمل في أيديهم عصيا طويلة.
واللافت أنّ زيارة الأضرحة والقيام بالطقوس الدينية في الغرب الجزائري عرفت على انتشارا واسعا.
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