بالفيديو.. طقوس غريبة بضريح ولي صالح في مستغانم

ويظهرالفيديوا مجموعة من الزوار يدخلون إلى الضريح ويرددون كلما ت غير مفهومة، ويلبسون ملابس غريبة بها ألوان مختلفة، وبعضهم يحمل في أيديهم عصيا طويلة.

واللافت أنّ زيارة الأضرحة والقيام بالطقوس الدينية في الغرب الجزائري عرفت على انتشارا واسعا.