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بالفيديو.. طقوس غريبة بضريح ولي صالح في مستغانم

نشر يوم 2017/08/19 2358 0 هواري شالخ بالفيديو.. طقوس غريبة بضريح ولي صالح في مستغانم
تداول رواد شبكات التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، فيديوا لطقوس غريبة كانت تقام بضريح سيدي لخضر بن خلوف بمدينة مستغانم.

 ويظهرالفيديوا مجموعة من الزوار يدخلون إلى الضريح ويرددون كلما ت غير مفهومة، ويلبسون ملابس غريبة بها ألوان مختلفة، وبعضهم يحمل في أيديهم  عصيا طويلة.     

واللافت أنّ زيارة الأضرحة والقيام بالطقوس الدينية في الغرب  الجزائري عرفت على انتشارا واسعا.

الفيديو

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