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بالفيديو .. جزائري يوقف حفلة يهودية في أمريكا ويرفع الآذان

نشر يوم 2017/08/20 2136 0 عبد الرؤوف بن طيب بالفيديو .. جزائري يوقف حفلة يهودية في أمريكا ويرفع الآذان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الساعات الأخيرة، فيديو لأحد الجزائريين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تدخل خلال غناء يهودي بالعبرية يرفع مسامع الآذان.
ويظهر في الفيديو، الشاب الجزائري وهو يرفع الآذان على مسامع الجميع بصوت عذب، قبل أن يوجه تحيته للشعب الفلسطيني، الذي تمنى له النصر والتوفيق.
الفيديو

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