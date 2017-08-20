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بالفيديو .. جزائري يوقف حفلة يهودية في أمريكا ويرفع الآذان
نشر يوم 2017/08/20
2136
0
عبد الرؤوف بن طيب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الساعات الأخيرة، فيديو لأحد الجزائريين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تدخل خلال غناء يهودي بالعبرية يرفع مسامع الآذان.
#الجزائر
#فلسطين
#اليهود
#الولايات المتحدة الأمريكية
#آخر الأخبار
ويظهر في الفيديو، الشاب الجزائري وهو يرفع الآذان على مسامع الجميع بصوت عذب، قبل أن يوجه تحيته للشعب الفلسطيني، الذي تمنى له النصر والتوفيق.
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