ترقب أمريكي لأول كسوف كلي للشمس منذ 99 عاما

ستبدأ الظاهرة مع كسوف جزئي في شمال غرب الولايات المتحدة بعد الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش، ويقول "جيمس ويبي" عالم الفضاء في جامعة فلوريدا، إنّ جزءً كبيرا من السكان سيكونون قادرين على رؤية الكسوف بسهولة، وسيكون في ذلك مناسبة لإثبات أنّ العلم على اطلاع جيد على ما يجري في المجموعة الشّمسية من حيث القدرة على تحديد موعد الكسوف مسبقا.

والكسوف المرتقب هو كسوف كلي، أي أنّ القمر سيحجب ضوء الشمس تماما عن الأرض في بعض المناطق الأمريكية، وسيكون ممكنا مشاهدته في منطقة بعرض 113 كيلومترا، تمرّ بأربعة عشرة ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين .

ويصبح الكسوف كليا فوق ساحل ولاية أوريغون عند (17.16 سا غرينيتش)، ثم يتابع ظل القمر على الأرض مساره إلى الجنوب الشرقي لتختتم عند (18.48 سا غرينيتش) فوق "كارولاينا" الجنوبية على ساحل الأطلسي وصولا إلى أوروبا.

والكسوف الكامل لن يشاهد سوى في المنطقة البالغ عرضها 113 كيلومترا، أما الكسوف الجزئي فيمتد إلى خارجها، وصولا إلى "ألبرتا" في كندا شمالا والبرازيل جنوبا، إن كانت السماء صافية وسمحت بذلك.

وسيشاهد الكسوف في الغرب الأوروبي وخصوصا في فرنسا وبريطانيا مع اقتراب غروب الشمس، ويعود آخر كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة إلى الثامن جوان 1918، وقد شوهد يومها أيضا من غرب البلاد إلى شرقها.