طائرة "درون" تحقّق حلم حاج غاني!

وجّه الشيخ الغاني حسن عبد الله السؤال لمصوّر يعمل لصالح قناة تركية، كان يستخدم طائرة "درون" في إحدى القرى بغانا.

واسترعت الطائرة المذكورة، انتباه الشيخ (82 عاما)، في مارس الماضي، أين توجّه للمصوّر مستفسرا عنها، وبعد أن أخبره المصور بكلّ التفاصيل، وطريقة عملها، وسأل المسنّ: "هل بإمكانكم صناعة طائرة أكبر منها لتنقلني إلى الحجاز لأداء فريضة الحج".

وأثار هذا السؤال مشاعر الصّحفي وقام بنشر قصته مع المسنّ الغاني، عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، فتفاعل الكثير من الأشخاص مع قصّته، وانتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الإجتماعي بتركيا، وسعى عدد من المواطنين ورجال الأعمال الأتراك للوصول إلى المسن للتكفّل بنفقات حجّه. وكان أوّل من وصل إليه إسمه صامد بعد أن تواصل مع السفارة التركية بالعاصمة الغانية "أكرا"، قبل أن يتدخل وزير الخارجية التركي لتسهيل إجراءات قدوم المسن إلى تركيا ومنها إلى مكة.