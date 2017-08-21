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بالصور- الملايين شاهدوا الكسوف الكلي للشمس
نشر يوم 2017/08/21
1290
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النهار اون لاين
تمكن الملايين من الأشخاص مساء اليوم الأثنين من مشاهدة الكسوف الكلي للشمس وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة منذ 241 عاما.
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