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بالصور- الملايين شاهدوا الكسوف الكلي للشمس

نشر يوم 2017/08/21 1290 0 النهار اون لاين بالصور- الملايين شاهدوا الكسوف الكلي للشمس
تمكن الملايين من الأشخاص مساء اليوم الأثنين من مشاهدة الكسوف الكلي للشمس وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة منذ 241 عاما.

 

 

 

 

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