بالصور : ترامب تابع كسوف أمريكا رفقة زوجته دون نظارات !!

وتناولت العديد من العناوين الصحفية الإنجليزية، صورا للرئيس الأمريكي ترامب، وهو يتابع الكسوف الكلي للشمس من على ساحة البيت الأبيض، رفقة باقي أفراد عائلته، ممثلين في زوجته ميلانيا، وابنهما بارون ويليام وطفلته إيفانكا، دون أن يرتدي النظارات الواقية من الأشعة الخطيرة.

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا، قد كتبت صباح اليوم تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها :" متحمسة جدا لمشاهدة الكسوف، لا تنسوا نظاراتكم الواقية"، وهو ما جعل الصحافة الإنجليزية تتحدث عن تغريدتها وتؤكد أنها نسيت تقديم ذات النصيحة لوالدها الرئيس وزوجته ميلانيا.