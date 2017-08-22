"خاصية السلامة" تعود عبر "فيسبوك"

أصبحت الصفحة بشكلها الجديد أقرب إلى شريط زمني يستعرض أخبار أحدث الكوارث والحوادث حول العالم، ويمكن من خلال هذه الصفحة جمع التبرعات ومساعدة الأشخاص في المناطق المنكوبة.

ومن المُقرر أن تتوفر الخاصية لجميع مستخدمي "فيسبوك"، خلال الأسابيع المقبلة.