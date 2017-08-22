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"خاصية السلامة" تعود عبر "فيسبوك"

نشر يوم 2017/08/22 1533 0 فهيمة قندوز "خاصية السلامة" تعود عبر "فيسبوك"
ّطوّر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، خاصية "سيفتي شيك"، للتحقق من السلامة الشخصية بشكل دائم لمستخدميه عبر صفحة مخصصة، بعد أن كانت متوفرة فقط في حال وقوع حوادث كبرى، أو عمليات إرهابية، أو كوارث طبيعية.

أصبحت الصفحة بشكلها الجديد أقرب إلى شريط زمني يستعرض أخبار أحدث الكوارث والحوادث حول العالم، ويمكن من خلال هذه الصفحة جمع التبرعات ومساعدة الأشخاص في المناطق المنكوبة.

ومن المُقرر أن تتوفر الخاصية لجميع مستخدمي "فيسبوك"، خلال الأسابيع المقبلة.

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