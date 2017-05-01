النهار تحرك الوزير بوضياف

تدخّل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، وأمر بالتكفل التام بمجاهدة من ولاية تيزي وزو عانت من تعفن شامل من رجلها لدرجة خروج الديدان منها، بعدما نقلت صرختها عبر «النهار»، أين رفضت كافة المراكز الاستشفائية الجامعية التكفل بحالتها وبتر رجلها.

ومن المنتظر أن يتم استدعاء المعنية من أجل الخضوع لعملية مستعجلة على مستوى أحد المستشفيات. للتذكير، فإن الأطباء يتهربون من مسؤوليتهم في مثل هذه الحالات، بسبب التعقيدات التي تتطلبها مثل هذه العمليات للمصابين بمرض السكري.