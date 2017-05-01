أويحيى يعود إلى مكتبه في المرادية قبل الانتخابات

من المنتظر أن يعود، اليوم، مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، إلى مكتبه بمبنى رئاسة الجمهورية بالمرادية لاستئناف عمله، بعدما أحاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عطلة، على غرار وزراء الطاقم الحكومي المترشحين لتنشيط الحملة الانتخابية، بحكم أنه أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ويعود أويحيى إلى منصبه كونه غير مترشح بصفة مباشرة على رأس أي قائمة من قوائم حزبه بالولايات، قبل الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الخميس، على غرار وزراء حزبه وحزب جبهة التحرير الوطني، الذين ستتأجل عودتهم إلى مكاتبهم إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.