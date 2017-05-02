أحلام مستغانمي تعترف بالجميـل نيابة عن الجزائريين

وجهت الروائية أحلام مستغانمي شكرها لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ووصفت موقفه بالنبيل، بعد تقديمه تعازيه ومواساته لعائلة الطالبة «فاطمة غولام» البالغة من العمر 17 ربيعا، إثر تعرضها لحادث سير أودى بحياتها أثناء قطعها نحو 1500 كم للوصول إلى العاصمة الجزائر للمشاركة في التصفيات الوطنية لتحدي القراءة العربي على مستوى الجزائر. وقد نشرت مستغانمي على حسابها الرسمي في «تويتر» رسالة إلى حاكم دبي، كتبت فيه «كنا نتردد في مدحك خشية شبهة تملقك، لكن نبلك أنطقنا، باسم الجزائريين جميعا شكرا لك سيدي، وللإمارات التي أنجبتك فخرا للعرب».