الأرندي يزيل مخلفات المعركة

باشر القائمون على الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية بريكة في ولاية باتنة في إزالة الصور وملصقات الحزب من الأماكن المخصصة لها وكذا مقرات مداومات «الأرندي» ومنازل المواطنين بالمنطقة، كما قاموا بتقديم اعتذارات للسكان في حال تم إزعاجهم طيلة فترة الحملة الانتخابية. وجندت مداومة الحملة الانتخابية بالدائرة الشباب لإزالة جميع الصور التي من شأنها تشويه منظر المدينة، وذلك في تصرف حضاري من قبل المترشح الثاني في قائمة «الراندو» بولاية باتنة، الشاب حكيم بري، حيث لقيت المبادرة استحسانا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوا تعميم المبادرة على مترشحي جميع الأحزاب الأخرى.