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الخدمة مكانش يوم غد

نشر يوم 2017/05/02 915 0 النهار الجديد الخدمة مكانش يوم غد

أعلنت المديرية العامة للوظيفي العمومي والإصلاح الإداري في بيان مشترك مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، من أجل ممارسة واجبهم الانتخابي. وأوضح ذات المصدر أنه قصد تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في التصويت، تمنح رخصة خاصة للغياب ليوم غد مدفوعة الأجر، لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

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