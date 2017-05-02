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وصمة «حلال» إجبارية على المنتوجات الغذائية

نشر يوم 2017/05/02 348 0 النهار الجديد وصمة «حلال» إجبارية على المنتوجات الغذائية

سيبدأ العمل تدريجيا بوصمة «حلال» التي تم اشتراط وضعها في المواد الغذائية، بداية من شهر جوان المقبل، حيث أعلن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، أن الانطلاق الرسمي للعمل بوصمة المطابقة الإجبارية «حلال» بالنسبة للمواد الغذائية، سيتم بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم التي تترأسها وزارة التجارة، وتتألف من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية، وكذا مؤسسات وهيئات عمومية، على غرار المجلس الإسلامي الأعلى والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف ومعهد باستور الجزائر.

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