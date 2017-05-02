أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية عيون و أذان

ولد علي في صدام مع زطشي

نشر يوم 2017/05/02 1053 0 النهار الجديد ولد علي في صدام مع زطشي

واجه وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، في مباراة كروية استعراضية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية في بن عكنون، من تنظيم المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، حيث لعب الوزير الهادي   ولد علي في تشكيلة الصحافيين، بينما لعب زطشي ضمن صفوف تشكيلة اللاعبين القدامى. وقد عرفت المباراة استعراضا كرويا وصداما بين زملاء الوزير ورئيس الفاف، اللذين أظهرا منافسة كروية، وهو ما جعل الحضور يعلق بأن ولد علي في صدام مع زطشي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا