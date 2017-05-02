واجه وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، في مباراة كروية استعراضية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية في بن عكنون، من تنظيم المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، حيث لعب الوزير الهادي ولد علي في تشكيلة الصحافيين، بينما لعب زطشي ضمن صفوف تشكيلة اللاعبين القدامى. وقد عرفت المباراة استعراضا كرويا وصداما بين زملاء الوزير ورئيس الفاف، اللذين أظهرا منافسة كروية، وهو ما جعل الحضور يعلق بأن ولد علي في صدام مع زطشي.