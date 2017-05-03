لوح يحقّق في تركة الأقدام السوداء

كلّف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، المفتش العام بالوزارة للتحقيق في قضية 40 عائلة بولاية وهران التي تتواجد في نزاع مع شركة فرنسية تدّعي ملكيتها لعمارة تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

واستقبل الأمين العام والمفتش العام لوزارة العدل ممثلين عن العائلات الأربعين القاطنة في 11 نهج صومام بوهران، والتي دخلت في نزاع مع مؤسسة فرنسية المسماة الشركة العقارية والمالية لفرنسا وإفريقيا، بعدما رفعت ضد سكان العمارة دعاوى قضائية لطردهم من منازلهم، بحجة أنها تملك العمارة منذ الحقبة الاستعمارية.

وقد أبلغ المسؤولان ممثلي العائلات بأن وزير العدل قد وعد بفتح تحقيق في قضيتهم، بداية من يوم الأحد المقبل، حيث سيتنقل مفتشون من وزارة العدل إلى مدينة وهران للنظر في القضية.