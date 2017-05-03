الرئيس بوتفليقة يختار أعضاء البرلمان

من المنتظر أن يؤدّي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واجبه الانتخابي كما جرت عليه العادة، في مركز الانتخاب بابتدائية محمد البشير الإبراهيمي في الأبيار بالعاصمة. وسيدلي الرئيس كغيره من الجزائريين بصوته في الانتخابات التشريعية التي ستجرى اليوم لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي سيمثلون الغرفة السفلى خلال العهدة المقبلة التي ستمتد إلى غاية 2022، كما أنه سيؤدي الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية واجبهم الانتخابي بمراكز التصويت المسجلين فيها بالعاصمة.