متى يعترف مقـري

غريب أمر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وقادة الأحزاب الإسلامية الذين يحفظون جيدا العبارات التي سيدلون بها بعد الإعلان عن نتائج كل الاستحقاقات، والمعروفة عند العام والخاص، بأن الانتخابات مزوّرة ولا يعترفون بنتائجها، غير أنهم يتسابقون في كل مرة للمشاركة، فمتى يعترف مقري بالنتائج، أم أنه ينتظر الحصول على الأغلبية ليعترف بها. ونفس الشيء بالنسبة لغريمه رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي صرح منذ الساعات الأولى من بداية التصويت بالقول «لدي أدلة على أن الولاة شرعوا في التزوير»!