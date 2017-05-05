بن يونس سقط سهوا عند بدوي

نسي وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال إعلانه عن نتائج الانتخابات التشريعية الرسمية، ذكر مقاعد حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي يترأسها عمارة بن يونس، ليعود ويستدرك الأمر قبل الإجابة عن أسئلة الصحفيين، وهو ما جعل الحضور يعلّقون بأن قائمة الوزير السابق بن يونس سقطت سهوا عند بدوي . وقد تحصّل حزب الحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني حسب النتائج الأولية الرسمية، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، بعد دراسة كل الطعون.