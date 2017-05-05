هل سيدخل موسى تواتي في إضراب عن الطعام

دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، المجلس الوطني الموسع للحزب إلى عقد دورة طارئة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب على مقعد واحد. وقد انتفض الحزب ضد النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، كما دعا الأحزاب المظلومة إلى عقد لقاء بمقره الوطني، يوم الإثنين المقبل، بهدف بحث صيغة احتجاج موحدة وحاسمة. ويبدو أن موسى تواتي يحضّر للإضراب عن الطعام احتجاجا على نتائج الانتخابات، خصوصا أنه كان قد دخل فيه رفضا لقرار رئيس البلدية الذي قام بتهديم سور بناه تواتي بطريقة غير شرعية!