لعبيدي وجها لوجه مع حنون

ستكون وزير الثقافة السابقة ومرشحة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، نادية لعبيدي، التي تحصّلت على مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، وجها لوجه مرة أخرى مع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والتي فازت مرة أخرى بمقعد، كونها ترأست قائمة الحزب بالعاصمة، لكن هذه المرة كزميلتين في الغرفة السفلى، وليس وزيرة مع نائب، بعدما كانت هذه الأخيرة قد شنّت حربا عليها لما كانت على رأس قطاع الثقافة، قبل أن ترفع لعبيدي دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التي أجّلت النظر في القضية، كون حنون تملك الحصانة البرلمانية.