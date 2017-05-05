لهذه الأسباب يحمل سلال الكارطة الخضرا

ينتظر الوزير الأول، عبد المالك سلال، انتهاء صلاحية بطاقة تعريفه الكلاسيكية لإيداع طلب الحصول على البطاقة البيومترية التي تحصّل عليها أغلب الجزائريين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بطاقة التعريف الوطنية التي صوّت بها سلال لا تزال سارية المفعول، ولهذا السبب لم يستخرج البطاقة البيومترية.

وقد أثار تصويت كبار المسؤولين في الدولة ببطاقة التعريف الكلاسيكية موجة من التعليقات وردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل عددا من المسؤولين يوضّحون أنه من بين الأسباب عدم حيازتهم على بطاقة التعريف البيومترية، كون صلاحية بطاقاتهم لا تزال سارية المفعول، لا أكثر ولا أقل، وسيتم تغييرها بعد نهاية صلاحيتها مباشرة.