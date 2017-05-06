ما سرّ صمت أحمد أويحيى؟

قرّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، تأجيل الندوة الصحفية التي كان من المنتظر عقدها بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كما جرت عليه العادة، وقام به جميع رؤساء الأحزاب السياسية للرد على تساؤلات الصحفيين والتعليق على النتائج. وقد اكتفى "الأرندي" الذي جاء في المرتبة الثانية بـ97 مقعدا بإصدار بيان قبل الإعلان عن النتائج الرسمية، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول سر صمت أويحيى والصوم عن الكلام إلى غاية الإعلان النهائي والرسمي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري والتي ستكون يوم غد.