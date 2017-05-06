هل ستكون ايداليا خليفة لولد خليفة والمرأة الثالثة في البلاد؟

مع حصول حزب جبهة التحرير الوطني بولاية البليدة على 10 مقاعد من أصل 13 مقعدا تكون وزيرة العلاقات مع البرلمان ومتصدرة قائمة "الأفلان" في البليدة، غنية ايداليا، قد عززت حظوظها لتترأس المجلس الشعبي الوطني خلفا للعربي ولد خليفة، حسب توقعات المتتبعين للشأن السياسي في البلاد؛ فهل ستكون الوزيرة ايداليا أول رئيسة للغرفة السفلى والمرأة الثالثة في البلاد لأول مرة، لتقود البرلمان في العهدة التشريعية القادمة، خصوصا أنها تحوز على خبرة كبيرة في المجلس، أين كانت نائب رئيس المجلس قبل تعيينها وزيرة للعلاقات مع البرلمان؟