ديوان الحج يضع برنامجا خاصا بالحجاج

وضع الديوان الوطني للحج والعمرة برنامجا خاصا بالحجاج الفائزين بقرعة الموسم الجاري، وذلك من خلال تنظيم جميع الإجراءات تدريجيا، من دفع تكاليف الحج في البنك، ثم إجراء الفحوصات الطبية ، ثم الحصول على الدفتر الصحي، بالإضافة إلى الشهادة الطبية، ثم شراء تذكرة السفر على مستوى وكالة الخطوط الجوية الجزائرية، يليها حجز الغرف بالبقاع المقدسة إلكترونيا، وكذا وضع برنامج للتكوين. وقد حدد الديوان تواريخ بداية جميع الإجراءات، والتي ستنتهي كلها في شهر جوان، حتى يعطي الوقت الكافي لضيوف الرحمان من أجل تحضير أنفسهم.