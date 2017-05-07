5 وزراء لتفقّد أحوال العاصمة

سيقوم 5 وزراء في الحكومة اليوم بزيارة عمل إلى عدة نقاط خاصة بقطاعاتهم في العاصمة، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزيارة الجماعية للعديد من النقاط برمجت قبل الانتخابات التشريعية، لكنه تم تأجيلها إلى غاية اليوم. وسيقف الوفد الوزاري على العديد من المشاريع القطاعية في بلديات العاصمة، منها تلك التي انطلقت بها الأشغال، كما سيدشّنون ملاعب جوارية ومراكز صحية. ويتعلق الأمر بكل من وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، ووزيرة التربية الوطنية، بن غبريت، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، ووزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني.