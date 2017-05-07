لعمامرة في اختبار أمام مجلس حقوق الإنسان

سيترأّس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم بمدينة جنيف، الوفد المشارك في الدورة 27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان، سيتم خلالها دراسة تقرير الجزائر حول هذا الأمر. وتخضع جميع دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة لتقييم دوري صارم لأنظمتها القانونية والمؤسساتية وكذا نجاعاتها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، بهدف تحسين أنظمة الحكامة وتقاسم الممارسات الجيدة، كما سيعرض لعمامرة الإنجازات المحقّقة منذ سنة 2012، خاصة مراجعة الدستور والدروس المستخلصة من الانتخابات التشريعية الماضية.