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مازوني مع ماكرون ضد لوبان الذي عذب أقاربه

نشر يوم 2017/05/07 433 0 النهار الجديد مازوني مع ماكرون ضد لوبان الذي عذب أقاربه

أطلق المطرب محمد مازوني، عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أغنية بعنوان «أنا فرنسي وأحب  فرنسا»، حثّ فيها الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا للتصويت على مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، للحفاظ على ما أسماه قيم التسامح والسلم التعايش، كما مدح فرنسا في كلمات الأغنية. ومعروف عن المغني مازوني خرجاته وأغانيه السياسية الداعمة  للمترشحين للانتخابات في الجزائر ومساندة زعماء عرب في حروبهم؛ فقد غنى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنه هذه المرة اختار الغناء للمرشح ماكرون ضد مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

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