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عودة الوزراء المترشحين مؤجّل إلى إشعار لاحق

نشر يوم 2017/05/08 292 0 النهار الجديد عودة الوزراء المترشحين مؤجّل إلى إشعار لاحق

تأجل عودة الوزراء المترشحين في الانتخابات التشريعية الماضية إلى مكاتبهم إلى إشعار لاحق من رئيس الجمهورية الذي قرر إحالتهم على عطلة مفتوحة، منحهم إياها لتنشيط الحملة الانتخابية، حتى لا يستغلوا  وسائل الدولة لصالحهم. ولوحظ أن وزارء بالنيابة لا يزالون يزاولون نشاطهم بصفة عادية على رأس القطاعات التي ترشح فيها وزراؤها،  بالرغم من انتهاء الحملة الانتخابية والإعلان عن النتائج الرسمية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عودة هؤلاء الوزراء المترشحين الذين تحصلوا كلهم على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، باستثناء الوزيرة المنتدبة عائشة طاغابو، من عدمها ستتحدد خلال الحكومة الجديدة التي من المنتظر الإعلان عنها بعد تنصيب أعضاء الغرفة السفلى. 

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