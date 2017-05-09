أويحيى يعرف قيمة الشباب

تحصّل كل المترشحين الشباب الذين اختارهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، للترشح في قوائم الحزب في ولاياتهم، على أكثر من مقعد، في وقت لم تتحصل هذه الولايات إلا على مقعد واحد في التشريعيات الماضية، حيث يتعلق الأمر بكل من النائب عن ولاية باتنة حكيم بري ومصطفى ناصي عن ولاية عين الدفلى وملاوي سعاد عن ولاية تيبازة. وقد تلقى آنذاك أويحيى العديد من الانتقادات، لكنه أصرّ على منحهم كل الثقة لتمثيل ولاياتهم وتقديم كل الدعم لهم، وهو الأمر الذي تجسّد على أرض الواقع بتحقيقهم نتائج جيدة، مما جعل الكثير يعلق بأن سي أحمد يعرف قيمة الشباب.