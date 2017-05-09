حتى الأطفال المعاقون شرطة عند هامل

حققت أمس مصالح أمن ولاية الجزائر أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجعلت منه شرطيا ليوم واحد، حيث مكنته من مزاولة مهامه كشرطي طيلة اليوم، أين كانت البداية من حديقة صوفيا عند حاجز المراقبة، حيث كانت له فرصة ارتداء زي ملازم أول للشرطة، وإيقاف مجموعة من السيارات ومراقبة وثائقها وصناديقها الخلفية.

وتم إطلاع الطفل الشرطي على كل المصالح التابعة لجهاز الشرطة بالعاصمة، حيث تنقل إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية وارتدى الزي الخاص بالشرطة القضائية وشرع في التحري بإحدى القضايا وتوجيه تعليمات لفرقته باعتباره المشرف على التحقيق.