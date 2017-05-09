بن غبريت تخشى السياسة

رفضت بن غبريت ربط نجاح نقابيين بالقطاع في التشريعيات الماضية بالعمل السياسي على مستوى المدرسة أو تسييس هذه الأخيرة، مكتفية بالقول إن نجاح هؤلاء لا يعدو أن يكون عملا حزبيا سياسيا ولا علاقة له بالمؤسسة التربوية، أي أن الجزائريين صوّتوا للحزب الذي ينتمون إليه ففازوا بمقاعد في البرلمان ولا يمكن أن يكون المحيط المدرسي هو من انتقل بهم إلى قبة البرلمان. وهنّأت الوزيرة الفائزين من قطاعها في التشريعيات، متمنية لهم النجاح في مهنتهم الجديدة، رافضة ربط هذا الفوز بالمحيط المدرسي، للتأكيد على أن المدرسة لا علاقة لها بالسياسة.