موسى تواتي يخسر كرسيه

خسر حزب «الأفانا» مقعده الوحيد بالبرلمان حسب ما كشفت النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري، ليلة أول أمس، حيث جرد موسى تواتي من مقعده الذي كانت الداخلية أعلنت عن فوزه به خلال النتائج الأولية التي نطق بها الوزير نور الدين بدوى. وكان موسى تواتي عارض بشدة تلك النتائج، مستنكرا تحصله على مقعد واحد بالبرلمان، حيث أعلن الدخول في إضراب عن الطعام رفقة رؤساء مكاتبه الولائية، معتقدا بأن التشريعيات مزوّرة، فكيف سيكون حال موسى تواتي بعد تجريده من المقعد الوحيد، لتنطبق عليه مقولة «الشّي قليل والذبّان داير بيه»؟